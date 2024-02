O Presidente Milei se reuniu na Casa do Governo com o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken

O presidente Javier Milei e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken

O encontro durou mais de uma hora na Sala Eva Perón da Casa do Governo, e depois ambos, junto com suas delegações, saíram para a varanda histórica da Casa Rosada para cumprimentar turistas e curiosos que estavam na Praça de Maio naquele momento, em meio a um forte operativo de segurança e da mídia televisiva.Blinken estava acompanhado do embaixador dos Estados Unidos na Argentina, Marc Stanley; o secretário assistente para o Hemisfério Oeste, Brian Nichols; o Vice-Chefe de Gabinete do Secretário, Thomas Sullivan; o porta-voz adjunto do secretário, Vedant Patel; e o conselheiro político, Robert Allison, entre outros funcionários da sua delegação.Enquanto junto com Milei estavam o Ministro-chefe da Casa Civil, Nicolás Posse; a ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino; os Ministros da Economia, Luis Caputo; do Interior, Guillermo Francos, entre outros membros de seu gabinete, e o embaixador argentino nos Estados Unidos, Gerardo Werthein.Depois de percorrer a Praça de Maio e o Cabildo, o responsável da administração Joe Biden chegou à Casa Rosada, acompanhado por Stanley, e foi recebido na Sala dos Bustos pela Chanceler Mondino. Neste lugar, Mondino e Blinken participaram da foto formal na escadaria Itália da Casa do Governo e foram levados à Sala Eva Perón para participar do encontro com a presidente Milei.Blinken encontra-se na Argentina no âmbito de uma visita pela região, depois de participar na reunião de chanceleres do G20, que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro, Brasil.