“Estávamos dentro de um túnel hiperinflacionário e conseguimos evitá-lo”, disse o porta-voz presidencial

O porta-voz presidencial, Manuel Adorni

“No dia 11 de dezembro - um dia depois da transferência do Governo - começamos a contar quais eram as dinâmicas inflacionistas que víamos todos os dias e que estávamos dentro de um túnel hiperinflacionário que duvidávamos se conseguiríamos evitar, o qual fizemos, mas “A situação era séria e delicada e estamos corrigindo o desastre que recebemos”, disse Adorni em entrevista à rádio.Da mesma forma, o responsável garantiu que a atual administração entende “o problema da inflação, sabe como resolvê-lo e entende porque metade da Argentina é pobre e o que aconteceu nas últimas décadas para estar nesta situação”. “Não é só uma questão de pobreza, mas também de inflação, falta de investimento, contas públicas destruídas”, disse o porta-voz.“Sempre notamos o grande desprezo em que nos encontramos imersos no dia 10 de dezembro, de que iríamos passar por alguns meses muito complexos em termos de inflação e efetividade, e a péssima experiência que iríamos passar, tentando corrigir um monte de desequilíbrios que nos levariam a um desfecho macabro", lembrou Adorni.Nesse sentido, referiu que “quando é feito um ajustamento de cinco pontos no Produto Interno Bruto (PIB) - valor traçado por Milei no seu discurso de posse – acontece o que aconteceu, por exemplo, com o ajustamento das aposentadorias e pensões, porque as despesas com pensões representam a maior parte do orçamento nacional”.