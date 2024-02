Tierra del Fuego registra receita “recorde” com navios de cruzeiro

Porto de Cruzeiros de Ushuaia

“A situação é muito boa, positiva, tivemos e estamos tendo uma época muito forte, com uma recuperação do turismo internacional que compensa de alguma forma a queda do turismo nacional”, avaliou o responsável provincial.Perguntado sobre o movimento de cruzeiros, Querciali afirmou: “É muito grande e é mais uma vez um recorde, ultrapassa mais uma vez o número de desembarques de navios de cruzeiro, bem como o volume de passageiros que isso gera”. Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, possui o principal porto de cruzeiros e mais movimentado da América do Sul, sendo também a porta de entrada para o continente Antártico.“Ainda temos muita atividade para os meses de março e abril, por isso o balanço final da temporada de verão vai ser muito positivo. A temporada de cruzeiros termina em meados de abril, por isso estimamos que estaremos em aproximadamente 600 desembarques", descreveu o funcionário.E concluiu: “a recuperação do turismo internacional tem sido importante. A atividade de cruzeiros também marcou grande parte desse movimento, mas também a recuperação do turismo de aventura que a Patagônia busca”.