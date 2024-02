Presidente Milei recebe vice-diretora-gerente do FMI na Casa Rosada

O presidente Javier Milei e a vice-diretora do FMI, Gita Gopinath

Gopinath se reuniu ontem com o ministro da Economia, Luis Caputo, com quem analisou o andamento do plano acertado com o país, que permitiu ao governo ter acesso a US$ 4,7 bilhões para poder refinanciar os vencimentos da dívida que mantém com a entidade até abril.Segundo referiu o FMI na rede social X, a responsável viajou para a Argentina, chegou ontem depois de visitar o Brasil, “para se reunir com representantes do governo e outras pessoas a fim de conhecer os difíceis desafios econômicos e sociais da Argentina, bem como o seu enorme potencial”.A delegação liderada por Gopinath em sua visita a Buenos Aires é integrada pelo vice-diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental Luis Cubeddu, pelo chefe da missão argentina perante o conselho de administração do FMI, Ashvin Ahuja, e pelo representante permanente no país, Ben Kelmanson, segundo informado.