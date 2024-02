Comissão Bicameral de Tratamento Legislativo inicia o debate com nomeação de autoridades

Comissão Bicameral de Processo Legislativo

A conformação da bicameral cristalizou-se na última segunda-feira porque não houve acordo na Câmara dos Deputados entre o partido LLA e a Unión por la Patria (UxP): enquanto o peronismo reivindicava quatro lugares, o chefe da Câmara, Martín Menem, considerou que só lhe correspondem três, uma decisão que ele adotou ao enviar as nomeações.Em qualquer caso, a primeira discussão que surgirá será o esquema de trabalho, já que o partido no poder quer tratar primeiro o DNU do anterior governo do partido Frente de Todos (FdT), enquanto a UxP procurará acelerar a discussão e uma possível decisão do DNU 70/2023 da atual administração.A lei estabelece que o Governo conta com dez dias úteis para enviar o DNU ao Congresso para que possa ser analisado pela Comissão Bicameral de Processo Legislativo que, por sua vez, também dispõe de dez dias úteis para emitir parecer, embora nos últimos anos esse prazo não tenha sido respeitado.Caso não seja analisado pela Comissão neste prazo, poderá ser discutido na sala de sessões sem parecer correspondente. Conforme estabelece a lei, o DNU é válido desde que as duas câmaras do Congresso não rejeitem esta regra com a maioria absoluta dos seus membros, ou seja, com metade mais um dos seus integrantes. Se uma Câmara aprovar, será definitiva, e o mesmo acontecerá se o Congresso não se expedir, o qual é conhecido como “sanção tácita”.