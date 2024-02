Governo anuncia que fechará o Instituto contra a Discriminação e o Racismo, mas a oposição alertou que isso deve ser feito mediante lei

Instituto contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo (Inadi)

“Estamos dando os primeiros passos para avançar no desmantelamento de diferentes institutos que não servem para nada, são grandes caixas da política ou são simplesmente lugares de geração de empregos militantes. Isso leva algum tempo, mas o primeiro deles será o Inadi. Estamos começando com o seu fechamento definitivo", disse o porta-voz presidencial Manuel Adorni em entrevista coletiva na Casa Rosada.O responsável expressou que a medida responde a um dos “ideais do Presidente”, que “é a redução do Estado e a eliminação de tudo o que não gera benefício para os argentinos”. “Não podemos fazer com que as pessoas continuem sustentando com seus impostos este tipo de questões”, disse o porta-voz presidencial.Adorni indicou que o Inadi, que funciona sob a órbita do Ministério da Justiça e que tem como objetivo desenvolver políticas públicas a nível federal para combater todas as formas de discriminação, xenofobia e racismo "tem cerca de 400 funcionários e dezenas de escritórios em todo o país”.Greta Pena, que esteve à frente da intervenção do Instituto entre janeiro e dezembro de 2023, lembrou que o Instituto foi criado “após os dois grandes ataques terroristas” sofrido no país, e que tiveram como alvo a Embaixada de Israel, no dia 17 de março de 1992, e a Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido em 18 de julho de 1994, ataques que deixaram mais de cem mortos.Pena referiu que o encerramento do Inadi foi incluído entre as reformas que o Governo apresentou no âmbito da chamada Lei Bases, cuja abordagem em particular fracassou na Câmara dos Deputados há duas semanas, e afirmou que "para fechá-lo é necessário revogar a lei".