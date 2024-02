Seleção argentina enfrentará El Salvador e Nigéria, nos Estados Unidos, em março

O capitão da seleção argentina, Lionel Messi

Após o cancelamento da viagem à China, a AFA conseguiu manter o amistoso contra a Nigéria, mas não conseguiu mudar o duelo contra a Costa do Marfim, nova campeã da Copa África.Em seu lugar, a seleção comandada por Lionel Scaloni enfrentará El Salvador, time da Concacaf que recentemente foi rival do Inter Miami na viagem do time formado pelo capitão Lionel Messi.A partida será disputada no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, com capacidade para quase 68 mil espectadores. E contra a Nigéria jogarão no Los Angeles Memorial Coliseum, para quase 78 mil pessoas.Esta etapa de março é a primeira de 2024 da seleção argentina e a penúltima antes da Copa América que será disputada nos Estados Unidos, entre 20 de junho e 14 de julho.