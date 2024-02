Alertam sobre fornecedores e guias não habilitados que oferecem serviços turisticos em Bariloche

San Carlos de Bariloche (Patagônia)

No caso dos passeios pelos lagos, essas irregularidades incluem serviços com barcos não autorizados e “comidas com fogo em áreas proibidas”, denunciou a agência em comunicado.Também foram detectadas pessoas que “se apresentam como guias de trekking de montanha e em alguns casos são influencers que possuem páginas nas quais fornecem informações, muitas vezes erradas” sobre esta atividade em Bariloche e na Área Protegida, acrescentou o PNNH.O principal risco deste tipo de situações é a segurança de quem contrata estes serviços, destacou Parques, e lembrou que os prestadores e guias devidamente autorizados contam com seguros com cobertura para os contratados.Para quem contrata este tipo de serviços turísticos, os Parques recomendam solicitar aos fornecedores o credenciamento oficial atualizado para o ano de 2024, enquanto no caso dos passeios lacustres os barcos devem ter o adesivo correspondente ao ano em curso.