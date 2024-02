Puerto Iguazú apresenta crescimento do turismo estrangeiro

Puerto Iguazú (Misiones)

“Vivemos uma temporada turística interessante (...) está dando frutos” na recepção de turistas argentinos e estrangeiros “o trabalho de promoção nas feiras e eventos” que a Iguaçú Turismo Entidade Municipal (Iturem) desenvolve em conjunto com o setor privado disse o chefe da entidade, Leopoldo Lucas.Outra das ações promocionais que a Iturem planeja é participar de um encontro do setor na cidade de Curitiba, no Brasil, para direcionar o turismo regional e de proximidade.O responsável sublinhou que todas as iniciativas visam “acompanhar os empresários locais, pensando que o turismo dá a possibilidade de mostrar as nossas maravilhas, de incorporar a mão-de-obra local e de continuar a ser um destino de tendência na Argentina e no mundo”.