Governo argentino determina aumento de 30% no salário mínimo: 180 mil pesos em fevereiro e 202.800 em março

O ministro da Economia, Luis Caputo

“Não foi possível às partes chegarem a um acordo devido à discussão do salário mínimo. O Governo deve chegar a um acordo entre as partes e fixar um salário mínimo, o qual ficou em 108 mil para fevereiro e 202.800 pesos para março", destacou o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, em sua habitual coletiva de imprensa matinal na Casa Rosada.A decisão do governo foi divulgada cinco dias depois do fracasso da reunião do Conselho do Salário, onde as confederações trabalhistas exigiram um aumento de 85%, o qual levaria o salário mínimo a 288.600 pesos em março próximo.O Conselho do Salário, conformado por representantes do governo nacional, das câmaras empresariais e das centrais sindicais CGT e CTA, havia se reunido na quinta-feira da semana passada, mas depois de mais de quatro horas e dois intervalo, não chegou a um acordo sobre o aumento que deverá ser aplicado ao Salário Mínimo.Segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), nos últimos dois meses de lavantamento (dezembro e janeiro) o Índice de Preços ao Consumidor registrou um aumento de 46,1 por cento.Além disso, o custo da Cesta Básica de Alimentos aumentou 18,6% no primeiro mês do ano, informou o Indec. Assim, uma família, composta por dois adultos e dois menores, precisava receber uma renda de 285.661 pesos para não cair em situação de indigência e de 596.823 pesos para não cair abaixo da linha da pobreza.Um estudo publicado no sábado pelo Observatório Social da Universidade Católica Argentina (UCA) indicou que a pobreza atingiu 57,4% da população em janeiro (cerca de 27 milhões de pessoas), enquanto 15% dos que habitam o país (7 milhões de pessoas) vivem na indigência.