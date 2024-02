Governo do Presidente Milei reafirma os direitos de soberania sobre as Malvinas após a visita do chanceler britânico às ilhas

O porta-voz presidencial, Manuel Adorni

"A visita de David Cameron às Malvinas é um ponto da agenda de David Cameron e, neste caso, do Governo inglês. Não temos porque opinar sobre a agenda de outros países. Naturalmente reafirmamos os nossos direitos de soberania sobre as Ilhas Malvinas e isso continuará acontecendo, como é o desejo de todos os argentinos”, disse o porta-voz.O ex-primeiro-ministro britânico chegou à cidade de Puerto Argentino e afirmou que as ilhas permanecerão sob a administração do Reino Unido “por muito tempo, possivelmente para sempre”, e ao mesmo tempo, apoiou a autodeterminação dos ilhéus para permanecerem na órbita de Londres, uma política em oposição aberta às resoluções das Nações Unidas.Sobre a possibilidade de o tema fazer parte de um futuro diálogo entre a chanceler Diana Mondino e Cameron na reunião do G20 que acontecerá no Brasil entre quarta e quinta-feira desta semana, Adorni disse que, de qualquer forma, “no momento”, o ministério das relações exteriores “formulará algum tipo de comunicação sobre o assunto”.O ex-primeiro-ministro britânico reuniu-se com o presidente Milei em meados de janeiro, durante o Fórum Econômico de Davos. Nessa ocasião falou-se de “uma reunião excelente e muito cordial” para “promover os investimentos ingleses na Argentina”, e Milei disse nessa oportunidade que “não avançaram em profundidade” sobre a causa das Malvinas.Repetidamente, as resoluções da ONU descreveram a questão das Malvinas como uma situação colonial por parte da Grã-Bretanha, apelaram à negociação entre as partes e expressaram que devem ser levados em conta os interesses dos habitantes das ilhas, e não os seus desejos, excluindo a aplicação de autodeterminação para este caso particular.