Argentina participa com quase uma centena de empresas na Feira Internacional de Dubai

As empresas ocupam os pavilhões argentinos presentes em três setores: grãos, bebidas e alimentos globais.Desta forma, o país terá um espaço equivalente a 890 metros quadrados em uma feira reconhecida como referência no mercado mundial de alimentos, sendo visitada por diversos especialistas da indústria global, informou o Ministério das Relações Exteriores.Segundo dados do Indec, a Argentina é o décimo sexto maior exportador do mundo de alimentos e bebidas para o Oriente Médio. Dentro desta região, a Turquia (US$ 449,5 milhões), o Egito (US$ 360 milhões) e a Arábia Saudita (US$ 312 milhões) são os principais compradores de produtos para o mundo.A feira, que servirá aos exportadores argentinos como uma oportunidade de posicionar seus produtos no mercado do Oriente Médio e da África, contou com mais de 5 mil empresas de 150 países em sua edição no ano passado e mais de 11 mil visitantes.