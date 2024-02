Mais de 1.200.000 turistas estrangeiros visitaram a Argentina em janeiro e na primeira quinzena de fevereiro

Mais de 1.200.000 turistas estrangeiros visitaram a Argentina em janeiro

No âmbito destas primeiras estimativas, a Subsecretária de Turismo do Ministério do Interior, Yanina Martínez, garantiu: “Continuamos trabalhando para que o nosso país consolide a sua liderança regional como destino internacional e para que o turismo contribua para organizar a economia com atividade sustentável”.Durante o mês de Janeiro, quase 900 mil turistas chegaram ao país, gerando uma receita de 696 milhões de dólares. Entretanto, durante a primeira quinzena de Fevereiro, chegaram 336 mil turistas, com um impacto econômico de 234 milhões de dólares.Segundo informado, os principais mercados emissores foram o Brasil, com mais de 237 mil turistas e uma participação de 19,3 por cento no total de chegadas, seguido pelo Chile, com um número semelhante. Além disso, 13% das chegadas corresponderam a turistas uruguaios e 10,5% foram visitantes dos Estados Unidos.O relatório destacou o bom desempenho do turismo receptivo na Argentina em comparação com outros países da região, mantendo níveis acima do Chile, Peru e Paraguai desde janeiro de 2022.