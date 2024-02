Bariloche tem uma oferta variada e em crescimento para praticar ciclismo de montanha

Ciclismo de montanha em Bariloche

Da estepe, no Leste, até o Cerro Catedral, o Llao Llao ou Colonia Suiza, no Oeste; passando pelo Cerro Otto, na parte mais urbanizada da cidade, até além do Lago Mascardi, ao Sul, Bariloche possui uma vasta quantidade de quilômetros de estradas e trilhas especialmente preparadas para praticar mountain bike.“Eles são melhores não porque a natureza os criou melhores, e sim porque as pessoas daqui os constroem e mantêm”, destaca o Bariloche MTB, uma plataforma web com abundante informação sobre circuitos e itinerários (https://barilochemtb.com/).Algumas locadoras – e até mesmo empreendedores que alugam suas próprias bicicletas – também costumam oferecer excursões guiadas para famílias e grupos; Por exemplo, em um dos mais comuns, o trajeto que vai até o bar do Cerro Otto, observam-se diferentes tipos de ofertas.Em termos gerais, alugar uma mountain bike padrão custa entre 15.000 e 20.000 pesos por dia (entre 17 e 22 dólares), embora o aluguel também possa ser dividido por hora. E o preço dobra se você alugar uma bicicleta de downhill ou de enduro.