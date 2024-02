Presidente Milei se reunirá com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, nesta sexta-feira

O presidente Javier Milei e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken

“Na sexta-feira, 23 de fevereiro, o Presidente participará de uma reunião com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken”, disse o porta-voz presidencial na habitual entrevista coletiva na Casa Rosada.Blinken, um dos secretários mais próximos do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará o país com o objetivo, segundo noticiou a imprensa, de analisar com Milei assuntos bilaterais e globais em matéria de comércio, energia e direitos humanos.O secretário de Estado dos EUA chegará a Buenos Aires, depois de estar no Brasil, onde pretende participar de atividades relacionadas à Cúpula dos Ministros das Relações Exteriores do G20. Lá, a autoridade norte-americana deverá se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.O porta-voz Adorni, por sua vez, confirmou que Milei manterá esta tarde uma reunião com o Ministro para a Europa e das Relações Exteriores da França, Stéphane Séjourné, com o objetivo de coordenar a agenda de trabalho conjunta no âmbito da sua visita oficial ao país para aprofundar o vínculo bilateral. A Ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, também participará da reunião, segundo informado.