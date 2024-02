Analistas têm previsto que desaceleração da inflação continuará em fevereiro e ficará abaixo de 20%

Analistas têm previsto que desaceleração da inflação continuará em fevereiro

Depois de o Índice de Preços no Consumidor (IPC) de janeiro ter apresentado uma queda de 4,9 pontos percentuais face a dezembro e se posicionar em 20,6% em termos mensais, o mercado acredita que o segundo mês do ano condinuará pelo mesmo caminho.Em relatório, o Grupo IEB destacou que os dados de janeiro “tornam-se ainda mais positivos quando se analisa a inflação núcleo, componente que deverá persistir ao longo do tempo: a medição foi de 20,2% face aos 28,3% de dezembro, confirmando um abrandamento notável em um contexto de forte ajuste nos preços relativos”.Olhando para o segundo mês do ano, a consultoria Equilibra projeta inflação em torno de 18% ao mês. Entretanto, a consultora C&T Economic Advisors estimou preliminarmente que a inflação para o segundo mês do ano poderá estar em volta de 14%.Por seu lado, a LCG previu que em fevereiro a inflação terá um mínimo de 15% em termos mensais, podendo mesmo atingir níveis próximos dos 20%. Por outro lado, o impacto do aumento dos transportes na AMBA (área metropolitana de Buenos Aires) também se fará sentir: metro +250%, trens +170% e ônibus +250%, o que aumentará mais ainda devido aos aumentos aplicados em meados de janeiro.