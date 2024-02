Atividade do setor de autopeças encerrou 2023 com queda anual de 1%

Fábrica de autopeças

A entidade indicou que “dezembro registrou um aumento de 6,9% face ao mesmo mês de 2022”, mas “quando comparado com novembro de 2023 verificou-se uma redução de 17,9%”.“Em todos os segmentos associadas com o setor, foi observada uma dinâmica semelhante em relação ao mês anterior (queda na atividade). Embora parte desse comportamento tenha sido devido a uma questão sazonal (recesso por férias na maioria dos terminais), a situação atual também teve impacto no resultado", explicou a AFAC.O relatório analisou as exportações dos três principais segmentos do negócio de autopeças, que são a produção de veículos, a exportação de peças e o mercado independente de reposição.