Arte têxtil e arte contemporânea se conjugam em um encontro que acontecerá no Museu Malba

Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba)

A atividade terá início na quinta-feira, 22 de fevereiro, na biblioteca do Malba, onde serão investigados os desenvolvimentos da arte têxtil no campo local com a artista Gracia Cutuli, que foi pioneira na pesquisa sobre os têxteis andinos e na reflexão teórica sobre os vínculos entre as práticas têxteis americanas e europeias.A segunda mesa irá propor uma aproximação à arte têxtil das comunidades indígenas originárias, traçando um mapa para reconhecer pontos comuns e divergências a partir de uma análise comparativa baseada na sua ancoragem territorial, com eixo central nas comunidades do noroeste argentino.Uma conversa entre diferentes artistas argentinos que abordarão o cenário da arte têxtil contemporânea será o tema da terceira mesa. A arte têxtil, historicamente relegada por ser considerada uma arte menor, adquiriu hoje grande transcendência.Para encerrar o dia, as artistas têxteis Guillermina Baiguera, Ana Paula Méndez, Laura Morales e Adriana Pavic que colaboraram na criação da peça têxtil Quipu desaparecido, de Cecilia Vicuña, realizarão uma performance onde será replicado o processo de montagem da peça com lãs naturais. A atividade é gratuita, com inscrição prévia em: https://www.malba.org.ar/evento/jornada-arte-textil/.