Ballet Contemporâneo do Teatro San Martín apresenta espetáculo "Cantata" gratuitamente em Buenos Aires

Teatro San Martín de Buenos Aires

A obra é dirigida por Andrea Chinetti e codirigida por Diego Poblete e pode ser vista no complexo localizado na rua Leopoldo Marechal com a Avenida Lillo, no âmbito do Festival “Verão Portenho”.A peça foi originalmente criada em 2001 para o Ballet Gulbenkian de Lisboa, Portugal, e ao longo dos anos tem sido interpretada por companhias de destaque em todo o mundo.Em Buenos Aires, o Ballet Contemporâneo estreou em 2022 no Teatro Coliseo, depois foi apresentado em temporada na Sala Martín Coronado do Teatro San Martín, e posteriormente pôde ser visto no Teatro Presidente Alvear e em diversos pontos do interior da Argentina e em Montevidéu.