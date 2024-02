La Trochita, um passeio turístico único no mundo e com mais de cem anos de história

Tradicional trem a vapor La Trochita (Patagônia)

O Velho Expresso Patagônico é um trem de bitola estreita que começou a operar em 1922 e é conhecido como “La Trochita” porque a distância entre os trilhos é de 75 centímetros de largura, uma adaptação dos trilhos projetados para circular nesta área, único no mundo.O trem em si é uma relíquia de mais de 100 anos, com salamandras a lenha em todos os vagões e categorias de primeira e segunda classe, onde a única diferença é que os assentos são acolchoados e revestidos de couro ou madeira, mas o preço da passagem é o mesmo em todos os casos.Tem capacidade para 190 pessoas em seus seis vagões, além do vagão onde viaja o guarda e do carro-bar, decorado como era no início do século XX, onde o turista pode sentar e tomar um café, uma cerveja artesanal ou um whisky, além de provar as especialidades de uma deliciosa padaria de Esquel.As viagens turísticas em La Trochita são realizadas durante todo o ano e na alta temporada aumentam de frequência devido ao grande número de turistas argentinos e estrangeiros que desejam ter acesso a esta experiência única no mundo.