Produção metalúrgica com queda de 5,5% em 2023, segundo a Adimra

Produção metalúrgica

A entidade informou ainda que no último mês do ano passado a produção setorial registrou um decréscimo de 1,1% face a novembro. “Apenas dois setores registraram aumento nos seus níveis de produção durante o mês de dezembro: Outros Produtos Metálicos (1,5%) e o setor da Fundição (0,4%)”, afirmou Adimra em comunicado.Por outro lado, o setor de Máquinas Agrícolas (-16,8%) ainda continua com quedas na sua produção em relação ao ano anterior e acumula mais de um ano de quedas no seu nível industrial.Da mesma forma, o setor de Carrocerias, reboques e semirreboques teve uma queda de 13,4% e o setor de Auto-peças (-13,8%) “continua a aprofundar a queda iniciada há meses”, afirmou a câmara empresarial.