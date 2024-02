Milei questiona novamente os governadores e anuncia auxílio para mensalidades de escolas particulares e vouchers

O presidente Javier Milei

Consultado sobre o resultado do tratamento do projeto de Lei Bases, o presidente insistiu que foi “uma vitória retumbante”, já que a rejeição parlamentar serviu para “resolver as fichas” por “ordem espontânea”, e para colocar em evidência quem está “do lado da liberdade e que é coletivista”, que defende “interesses particulares” e “privilégios de casta”.O Presidente destacou que enquanto o governo central teve que reduzir o défice de 15 pontos, as províncias como um todo devem fazer o esforço em 1 ponto e apelou às jurisdições para "pararem de fazer shows para benefício e pagarem aos professores". Neste sentido, confirmou que não cabe à Nação pagar o Fundo de Formação de Professores e considerou também a retirada dos subsídios aos transportes.Milei afirmou ainda que há “uma clara diminuição” da inflação depois de ontem terem sido publicados os dados de janeiro de 20,6%, e sublinhou que é “a primeira vez que o ajustamento recai principalmente sobre a política”.“Na primeira semana de dezembro, observou-se que os preços cresceram 1% ao dia e a um composto anual de 3.700%, que acelerou para 7.500% na segunda semana. Eu havia ressaltado que se conseguíssemos fechar em 30% em dezembro seria um número muito bom porque significa que na quarta semana não houve mais aumentos. E terminou em 25,5%”, indicou.Por outro lado, Milei disse que nos próximos dias o Governo vai anunciar ajudas para famílias de classe média que não têm condições de arcar com o aumento das mensalidades dos colégios particulares.