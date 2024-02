Economia

Startup israelense anuncia investimento milionário para extração de lítio na Argentina

A empresa israelense de tecnologia Xtralit anunciou investimento de US$ 104 milhões para o desenvolvimento de empreendimentos de exploração de lítio no noroeste do país. Os executivos da empresa fizeram o anúncio após o encontro que tiveram no dia 8 de fevereiro em Tel Aviv com a ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, no âmbito da visita oficial do presidente Javier Milei.