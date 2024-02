Atividade de mineração aumentou 9,7% durante 2023, alavancada por lítio e petróleo

Atividade de mineração

Esse resultado foi obtido em dezembro, depois que o índice de produção industrial de mineração registrasse um aumento de 10,8% ano a ano e 6,6% em comparação com novembro.A exploração de petróleo aumentou 9% durante 2023, a de gás recuou 0,7%, mas os serviços de apoio à extração aumentaram 28,5%.Enquanto isso, a exploração de lítio cresceu 35% no ano passado, impulsionada por um aumento de 61% em dezembro.A “extração de minerais para a fabricação de produtos químicos” mostrou um aumento de 57,7% em dezembro em comparação com o mesmo mês em 2022; portanto, o número cumulativo para o ano atingiu 30,6%.Por sua vez, a “extração de minerais não metálicos e rochas industriais”, registrou um aumento de 11,5% durante o ano, após um aumento de 14,9% em dezembro, em comparação com o mesmo mês de 2022.