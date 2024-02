Conselho do Salário Mínimo se reúne e o governo tem previsto que haja protestos

A reunião do Conselho, que ocorrerá na Secretaria do Trabalho, tem como agenda a "chamada para a nomeação de dois conselheiros presentes de cada setor para a assinatura do termo" em uma reunião anterior e depois a "consideração dos tópicos trazidos para a sessão plenária pela comissão", que será analisada na segunda sessão.Lá, a determinação do salário mínimo e as quantidades mínimas e máximas de benefícios de desemprego serão discutidas. Além disso, os membros da Comissão foram chamados para se reunir em encontros anteriores esse mesmo dia pela manhã em suas respectivas sessões, nas salas designadas.Como já foi antecipado, a Confederação Geral do Trabalho (CGT) exigirá na reunião uma atualização de pelo menos "85 %, devido à desvalorização e à inflação acumuladas entre os meses de dezembro de 2023 e fevereiro de 2024".Por sua vez, o chefe da Associação de Trabalhadores do Estado da cidade de Buenos Aires (ATE-Capital) e Vice-Secretário da Central de Trabajadores da Argentina (CTA-T), Daniel Catalano, antecipou que "vamos pedir tudo", em resposta ao chamado do governo nacional à reunião do conselho.A reunião do Conselho Nacional de Emprego, Produtividade e o Salário Mínimo - a primeira da administração do Presidente Javier Milei - será enquadrada com um novo protesto por organizações sociais, que insistirá em suas demandas por "um aumento nos valores de participação para a assistência às cozinhas comunitárias” que eles gerenciam.