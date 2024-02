Porta-voz presidencial destaca que audiência de Milei com o Papa “foi a mais extensa” em uma primeira visita

O Presidente Javier Milei com o Papa Francisco no Vaticano

Adorni referiu-se assim ao encontro que ambos realizaram na segunda-feira, no âmbito da viagem que Milei realizou também pelo Israel e Itália. O presidente foi recebido em audiência pelo pontífice durante mais de uma hora e, ao final, em entrevista jornalística, considerou que o Papa “é a pessoa mais importante de toda a Argentina, é o líder dos católicos no mundo".

“A gente evolui, entende as coisas e uma das coisas que entendi ultimamente, entre outras tantas, é que o Papa é a pessoa mais importante de toda a Argentina, é o líder dos católicos no mundo”, disse o presidente, em entrevista a um canal italiano.Por outro lado, o porta-voz presidencial informou que o chefe de Estado recebeu o seu homólogo paraguaio, Santiago Peña, na Casa Rosada, em uma reunião com “agenda aberta”.Adorni também disse que “não há nenhuma cimeira (reunião) planejada” entre o presidente Javier Milei e o ex-presidente Mauricio Macri como parte de uma possível formação de uma coligação política entre La Libertad Avanza (LLA) e o PRO.“Não há uma reunião planejada”, respondeu Adorni na sua habitual conferência de imprensa matinal na Casa Rosada, e afirmou que “está sempre aberta a possibilidade de acrescentar qualquer pessoa (líder político) que concorde no seu pensamento com a mudança” que propõe o governo nacional para o país.