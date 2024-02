Uma exposição recupera a dimensão social de Benito Quinquela Martín

O grande artista argentino Benito Quinquela Martín

A exposição será inaugurada na Sala La Rueca, coordenada por María Emilia Marroquín, e ali as obras de Quinquela Martín (Buenos Aires, 1890 - 1977) são colocadas em diálogo com os diferentes registros documentais de fotografias, matérias jornalísticas, manuscritos até o filme gravado dos murais cerâmicos espalhados em diferentes instituições de Buenos Aires: desde campos de futebol até órgãos estatais e escolas.A exposição do retratista do porto e da vida do imigrante em La Boca nos convida a “redescobrir um relato histórico que coloca no centro o poder transformador e comunitário do grande artista argentino”.Figura insubstituível para o bairro e para os jovens artistas atraídos pelo mestre, a proposta curatorial inclui atividades como visitas guiadas e mesas de debate com especialistas, escritores, colecionadores e historiadores, programação que pode ser consultada no site e nas redes sociais do El Obrador (www.elobradorcc.com.ar e @elobradorcc).A exposição é organizada por El Obrador em colaboração com a Fundación Indústrias Culturais Argentinas, com a colaboração do Museu de Belas Artes de La Boca 'Benito Quinquela Martín', do Museu de Arte Tigre, da Fundação ARTHAUS e Colección Mose. Com entrada gratuita, pode ser visitado de segunda a sexta, das 11h às 19h, na rua Bartolomé Mitre 1670, Buenos Aires.