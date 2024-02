Governo nacional garante verbas para os hospitais sob sua jurisdição

Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan

O esclarecimento oficial surge depois de publicada em um meio jornalístico uma reportagem atribuída à organização Ocipex, que alertava que em janeiro as verbas destinadas ao Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan e outros centros nacionais foram reduzidas "a zero" durante o governo de Javier Milei, que teve grande repercussão nas redes sociais durante o dia.Nesse sentido, o comunicado afirma que no que diz respeito ao Orçamento nacional atribuído à função saúde “nenhum tipo de corte foi aplicado às verbas para os hospitais de gestão nacional, entre os quais estão o Hospital Garrahan, o O Hospital Florencio Varela El Cruce, e o Hospital do Bicentenário Esteban Echeverria”.Desta forma, “o envio de recursos destinados a insumos, salários de funcionários, obras de infraestrutura, entre outros itens incluídos no orçamento nacional, continua normalmente”.O comunicado oficial destaca que “o programa econômico visa priorizar o equilíbrio das contas públicas da Nação, respeitando as atuais regras de coparticipação, acordos adicionais e demais acordos estabelecidos nas legislações nacionais”.Nesse sentido, “a ordem das finanças da Nação envolve, em parte, delimitar as funções de despesas que correspondem às jurisdições nacionais e aquelas que são obrigações das províncias”.