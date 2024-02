Com o encerramento de Marta Minujín, começa a segunda etapa da Bienal de Performance em Buenos Aires

Marta Minujín

No seu caráter internacional, a primeira apresentação desta segunda etapa é protagonizada pela colombiana María José Arjona, com "Aquilo que acontece fora do perceptível", no dia 20 de fevereiro, no espaço localizado na rua Vera 1350, em Buenos Aires.É uma apresentação em três etapas: a “Aparição” -sem público-; A “Ruina” -com o público- no dia 21 deste mês, das 16h às 22h; e a “Revelação” – conversa e ação participativa – no dia 22 de fevereiro, às 18h.A apresentação terminará com um encontro com o público, no dia 23 deste mês, às 18h, no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (Malba). Além disso, a artista colombiana apresentará a exposição individual O Corpo como Arquivo, na galeria Rolf Art, com inauguração no dia 27 de fevereiro, às 18h, na rua Esmeralda 1353, em Buenos Aires.No sábado, 2 de março, o coreógrafo e dançarino Fabián Gandini apresentará sua performance Dano Involuntário às 18h30, na rua Perón com a 25 de Mayo; enquanto a fotógrafa Vivian Galban exibirá sua performance "Tempo real" no dia 9 de março, às 12h, na Fundação Larivière, localizada na rua Caboto 564, no bairro portenho de La Boca.A bienal encerrará com a performance “Encontre o seu oposto”, de Marta Minujín, às 16h, na Ponte da Mulher. Nesta apresentação, a artista ressignifica uma performance histórica do bairro de Puerto Madero.