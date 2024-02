O porto de Buenos Aires é o melhor para cruzeiros na América do Sul

Este prêmio, organizado por um meio de comunicação especializado independente, recebe o voto de milhares de viajantes que viveram férias a bordo de um navio nos últimos meses, valorizando aspectos como a beleza do destino, a sua gastronomia e a qualidade das suas excursões, entre outros.Durante a temporada 2023-2024, que vai até abril, 439 mil passageiros de cruzeiros entrarão pelo porto de Buenos Aires, número que representa 26% a mais em relação aos 348 mil que chegaram no ano passado, segundo dados do Governo da cidade de Buenos Aires. Do total estimado de visitantes, janeiro registrou o pico de visitantes, com chegada de 28% a mais.Nesta temporada, 130 navios chegarão à cidade, 96 deles com mais de 2.000 passageiros de cruzeiros, o que representa um crescimento se comparado aos 89 que entraram pelo porto em 2022, segundo relatório do Observatório de Dados da Entur.O relatório afirma ainda que a despesa média diária – que inclui hospedagem, gastronomia, transporte interno, compras, voos domésticos, excursões e shows – por passageiro estrangeiro de cruzeiro será de US$ 109,10, enquanto o dos visitantes argentinos será de US$ 55, o que representa um aumento de 20% em relação à temporada anterior.