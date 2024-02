Nant Fach Mill: uma viagem no tempo na cidade patagônica de Trevelin

O Moinho de Farinha Nant Fach, Trevelin (Patagônia)

Este belo local rodeado de natureza e encanto, onde os pássaros cantam como o riacho que passa, além de refletir, contar e mostrar a história de Trevelin - que significa justamente "cidade do moinho" em galês -, tem a particularidade de que o seu moinho trabalha e produz, o que lhe permite ser um museu interativo que envolve os turistas na vivência da sua utilização.Além do moinho, existe no local um museu que expõe um grande número de aparelhos que faziam parte do quotidiano dos primeiros galeses, como louças, documentos, instrumentos musicais, ferramentas e roupas de época, entre outras coisas.A cidade de Trevelin está localizada em um extenso vale e é uma das mais importantes da região de Los Alerces. Pela sua beleza inigualável, pelas suas tulipas e peónias coloridas na primavera, pelo seu típico chá galês acompanhado de delícias como tortas e scones, pelas suas vinhas, pelas suas cascatas e pelo ambiente natural de conto de fadas, cativa visitantes de todo o mundo.