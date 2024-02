Ministro da Economia destaca “equilíbrio financeiro” nas contas públicas, apesar da não aprovação da lei chamada ônibus

O ministro da Economia, Luis Caputo

Nesta linha, o responsável do Palácio do Tesouro referiu que “tudo o que está planjeado” pelo Governo e pela equipe econômica “está acontecendo e definitivamente melhor do que a maioria dos analistas esperava”. “Janeiro, o primeiro mês, sem lei, já chegamos ao deficit zero”, frisou Caputo.Questionado sobre o adiamento da sessão de ontem na Câmara dos Deputados quando se discutia o mega projeto de reforma, promovido pelo Governo, Caputo sublinhou: “A não aprovação da lei em particular não afeta em nada o nosso programa econômico, o nosso compromisso de estabilizar as contas fiscais".“Na verdade eu tinha retirado o pacote fiscal da lei, mas não só isso, na montagem desse pacote a maior parte do ajuste das contas fiscais já estava fora da lei”, acrescentou.Da mesma forma, reconheceu que “existia a possibilidade de isso acontecer” porque, afirmou, “estamos lutando contra um punhado de legisladores, a casta, que não quer nenhuma mudança na Argentina”.