Governo nacional culpa os governadores provinciais pelo fracasso no tratamento em Deputados do projeto de lei geral do Executivo

O presidente Javier Milei

“O presidente Javier Milei tomou posse em 10 de dezembro de 2023 com a responsabilidade de libertar as forças produtivas da Nação, enfrentar a inflação e acabar com o déficit. Sob este mandato, ele não permitirá que aqueles que durante anos se beneficiaram de um sistema corrupto e empobrecedor, frustrem o futuro de todos os argentinos", disse o gabinete do presidente em comunicado oficial publicado nas redes sociais.O Poder Executivo considerou assim que “os governadores tomaram a decisão de destruir artigo por artigo a ‘Lei de Bases e Pontos para a Liberdade dos Argentinos’, horas depois de concordarem em acompanhá-la”.A Câmara dos Deputados voltou a enviar à comissão o parecer majoritário da Lei Bases e a sessão foi encerrada, razão pela qual o projeto promovido pelo Governo deverá ser novamente analisado.A decisão foi adotada porque o partido no poder não contava com os votos para aprovar artigos fundamentais da lei como a privatização das empresas públicas, as reformas da lei de apoio à dívida e o agravamento das penas para limitar os protestos sociais, entre outros.