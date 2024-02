Câmara dos Deputados devolve para tratar em comissão “Lei Bases” enquanto o Governo acusa os governadores de “destruir” o projeto

Câmara dos Deputados devolve para tratar em comissão “Lei Bases”

A Câmara adiou a sessão porque o partido no poder não tinha votos para aprovar os artigos referentes às privatizações das empresas públicas, as reformas da lei de sustentabilidade da dívida e o agravamento das penas para limitar os protestos sociais.Com esta resolução, o projeto de 646 artigos deve voltar a ser discutido, uma vez que caiu a aprovação geral do projeto bem como os artigos aprovados e a ordem do dia número 1, de acordo com o disposto no artigo 155 da câmara dos deputados.O partido no poder conseguiu aprovar o projeto na generalidade na passada sexta-feira com 144 votos, e hoje conseguiu votar a declaração de emergência e os poderes delegados, mas teve um grande revés quando não conseguiu sancionar a maioria dos artigos da reforma administrativa do Estado nem algumas das abrangências da delegação de poderes.O Governo argentino está em minoria no Congresso, pois nos Deputados conta com apenas 38 dos 257 e conseguiu construir uma maioria com 144 votos para aprovar o projeto na geral, preservando essa vantagem com 134 votos para aprovar os artigos em particular de emergência e a maioria das delegações de poderes.