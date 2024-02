Fabricação de veículos diminui 16,7% em comparação com janeiro do ano anterior, mas as exportações aumentaram 34,7%

Fabricação de veículos

O relatório da entidade que reúne os terminais localizados no país especifica que com as férias de verão que se prolongaram até meados de janeiro, os terminais de automóveis tiveram um total de 11 dias úteis de atividade, menos dois dias que no mês anterior.Neste primeiro mês do ano foram produzidos 22.643 veículos, 38,8% abaixo do volume de dezembro e 16,7% inferior às 27.184 unidades produzidas em janeiro de 2023.O volume de veículos exportados em janeiro foi de 15.302 unidades e registrou queda de 29,8% em relação a dezembro e mais 34,7% em comparação com janeiro de 2023.Continuando com a análise do comportamento do setor automotivo em janeiro, o setor vendeu 15.942 unidades à sua rede de concessionárias, menos 36,4% em relação a dezembro e menos 27,9% em face de janeiro do ano anterior.Pelo contrário, destacou-se que “a exceção foram as exportações que, fruto da melhoria dos envios para o Brasil (+131,04%), atingiram uma participação na produção de 67,6%, reafirmando o perfil exportador do setor”.