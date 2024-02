Incêndio florestal no Parque Nacional Nahuel Huapi continua ativo “em todo o seu perímetro”

Incêndio florestal no Parque Nacional Nahuel Huapi

O incêndio desenvolve-se na zona sul do Parque Nacional Nahuel Huapi, na zona de Brazo Tristeza, e foi denominado Arroyo Cretón-Brazo Tristeza, informou em comunicado a Administração de Parques Nacionais (APN).As chamas afetam principalmente o bosque de Coihue e Ciprés com Lenga em grande altitude, na costa sul do Brazo Tristeza do Lago Nahuel Huapi, na encosta norte do Cerro Capitan, tendo começado na altura da foz do Arroyo Cretón, em uma área que só pode ser acessado por lago.As ações operacionais e meios aéreos estarão sujeitos às condições climáticas, priorizando a segurança de todo o pessoal afetado, completa o comunicado dos Parques Nacionais.Da mesma forma, o Departamento de Guarda-parques das zonas Sul, Lacustres, Chefatura e um barco da Zona Lacustre do Parque Nacional, um barco da Prefeitura Naval com pessoal da instituição e seis pertencentes a diversos prestadores de turismo.No mesmo sentido, a área de Proteção Civil de Bariloche informa que a entrada de Bahía López, o Parque Municipal Llao Llao e todos os seus caminhos, o Cerrito Llao Llao e o Abrigo López foram fechados, enquanto ao mesmo momento são proibidos até novo aviso as excursões lacustres e a entrada de marinheiros particulares no Brazo Tristeza.