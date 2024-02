Seis monumentos de Buenos Aires se iluminam em vermelho pelo Ano Novo Chinês

Ano Novo Chinês

Assim, a Ponte da Mulher, o Planetário, a Torre dos Ingleses, o Monumento aos Espanhóis, A Usina da Arte e o Palácio Lezama serão iluminados em vermelho "em homenagem à cor da fraternidade e da boa sorte, dando as boas-vindas ao Dragão de Madeira 4.722", conforme relatado em comunicado.O Grande Bairro Chinês se juntará à celebração iluminando suas ruas de vermelho, “destacando o arco de entrada como símbolo de fraternidade com o povo argentino”.As atividades terão início na sexta-feira, às 19h, com a partida do "Dragon Bus" - veículo turístico decorado com dragões - de Juramento e Arribeños até a Ponte da Mulher, em um passeio comemorativo que ficará registrado em um vídeo que será ser enviado para a China no dia do Ano do Dragão de Madeira.A princípio foi divulgado que apenas o Obelisco estaria iluminado - como tem acontecido nos últimos 5 anos - mas finalmente serão cinco os monumentos e o maior ícone de Buenos Aires não foi escolhido desta vez.Tudo se mudará para o Grande Bairro Chinês no sábado, dia 10 - dia do início do ano do Dragão de Madeira -, onde das 12h às 18h você poderá desfrutar de shows de dragões, danças de leões, tango de integração e participar da "abertura do primeiro centro de informações turísticas em um bairro chinês no mundo”. As comemorações continuarão por lá no domingo, dia 11, no mesmo horário.