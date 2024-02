Presidente Milei chegou a Israel e confirmou que transferirá a embaixada argentina para Jerusalém

O Presidente Javier Milei no Muro das Lamentações (Jersusalém)

“Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui”, disse o chefe de Estado ao pé das escadas do avião da companhia aérea israelita El Al no qual chegou a Tel Aviv.Através de um vídeo curto transmitido nas redes sociais, Milei é ouvido destacando a “defesa legítima de Israel” contra os “terroristas do Hamas”, e lembrou que seu “plano é transferir a embaixada” da Argentina “para Jerusalém Ocidental”, como disse na campanha presidencial.Milei se entrevistará com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e logo depois, será realizada uma reunião ampliada na qual participará a delegação argentina, no âmbito de uma viagem oficial que mais tarde os levará também pela Itália e pelo Vaticano, onde na próxima segunda-feira terão uma audiência com o Papa Francisco.O chefe de Estado iniciou assim a sua segunda viagem internacional desde que foi ungido como presidente, e que depois o levará ao encontro com as mais altas autoridades da Itália e Israel, e que terá um capítulo de particular relevância devido à agenda que ele manterá no Vaticano.