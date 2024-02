“Estou sempre disposto a ajudar em tempos difíceis”, disse o ex-embaixador Scioli sobre sua incorporação no gabinete de Milei

O secretário do Turismo, Esportes e Meio Ambiente, Daniel Scioli

“Tomo esta etapa com um grande compromisso. Tenho fé que o país vai se dar bem. Quero colaborar e ajudar com a minha experiência. Ouvi que chamou a atenção de alguns. Sempre viram que eu estava disposto a ajudar, principalmente, em momentos difíceis", disse ele.Em declarações à rádio, Scioli indicou que as críticas que recebeu nos últimos dias após aceitar a proposta de integrar o Governo sob a órbita do Ministro do Interior, Guillermo Francos, foram devido à sua vontade de “trabalhar” e à decisão de deixar a "tranquilidade" que poderia significar a permanência no cargo de embaixador argentino no Brasil, cargo que deixou para assumir a chefia da Secretaria de Turismo.“Está mal querer ajudar e colaborar? Eu disse ‘Esta é a hora’ e o ministro Francos e o presidente Milei concordaram com isso”, disse ele.Scioli, que foi vice-presidente de Néstor Kirchner (2003-2007) e governador da província de Buenos Aires pelo partido Frente para la Victoria (2007-2015), comentou que “há oito anos” mantém um “vínculo” com o presidente Milei.O dirigente, que no ano passado concorreu como pré-candidato à presidência da coalizão peronista Unión por la Patria (UxP) para disputar as eleições primárias de 2023, aspiração da qual finalmente desistiu, garantiu que aos 67 anos ele não tem “mais aspirações políticas eleitorais”.