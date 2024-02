Governo argentino realiza intervenção dos meios públicos de comunicação e do portal Educ.Ar por um ano

Televisão pública

No exercício dos seus cargos, “o interventor e o interventor substituto terão, conjuntamente, as competências que os respectivos estatutos das sociedades interditadas conferem ao conselho de administração e ao seu presidente”, conforme consta nos artigos da norma.

Os interventores deverão “elaborar um plano de reformulação, readequação e ação para as sociedades, o qual deverá ser submetido à apreciação do Poder Executivo”.Os artigos estabelecem que “o interventor terá poderes exclusivos de representação das empresas”, e que o Ministro-chefe da Casa Civil, Nicolás Posse, “determinará os modificações necessárias no Orçamento da Administração Pública Nacional para poder responder aos requerimentos que surjam como consequência deste ato”.Nos fundamentos deste regulamento, lembra-se que esta decisão está alinhada com o decreto de necessidade e urgência (DNU) 70/2023 que declarou a emergência pública econômica, financeira, fiscal, administrativa, previdenciária, tarifária, sanitária e social até 31 de dezembro de 2025.E que através deste a Lei 20.705 DNU foi revogada e “determinou-se a transformação de Sociedades ou Empresa com participação do Estado em Sociedades Anônimas, nos termos do regime da Lei Geral das Sociedades”, destaca-se nos fundamentos.