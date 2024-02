Presidente Milei realiza viagem oficial para Israel, Itália e Vaticano

O presidente Javier Milei

Na primeira etapa, o presidente planeja uma viagem à cidade de Jerusalém, para onde Milei pretendia inicialmente transferir a embaixada argentina no referido país e vai plantar uma árvore na Floresta das Nações, tradição que fazem os primeiros líderes que visitam o Estado Judeu.Será o primeiro ato deste tipo realizado por um chefe de Estado naquele lugar desde o ataque do Hamas contra as comunidades no sul de Israel, em 7 de outubro.Depois de cinco dias no referido país do Oriente Médio, o presidente viajará para a Itália, onde se encontrará em Roma com o primeiro-ministro Meloni. A reunião será no Palácio Chigi, sede do Executivo italiano, encontro que havia sido confirmado pelo porta-voz presidencial no dia 16 de janeiro.Além disso, na manhã do dia 11 de fevereiro, Milei comparecerá à missa de canonização, na Basílica de São Pedro, da Beata María Antonia Paz de Figueroa, "Mama Antula", que fará desta freira a primeira santa argentina, e no dia seguinte, o presidente terá uma audiência privada com o Papa Francisco.No dia 14 do mês passado, Francisco tinha antecipado que pensava viajar para a Argentina “na segunda parte do ano” e disse estar preocupado com o país porque “as pessoas estão sofrendo muito”.