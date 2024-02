Porta-voz do Presidente Milei manifesta “a convicção de avançar” para “acelerar as reformas” e “começar a crescer”

O porta-voz presidencial, Manuel Adorni

“Com uma inflação de 25% em dezembro e veremos em janeiro, talvez com um número semelhante, fica claro que o poder de compra está sofrendo”, disse Adorni em entrevista coletiva realizada na Casa Rosada.Quando perguntado sobre quais medidas o governo iria tomar após conhecer o relatório da Confederação Argentina de Médias Empresas (CAME) que informou sobre uma queda anual de 28,5% nas vendas das PMEs em janeiro, o porta-voz respondeu: "aquelas que estamos tomando desde 10 de dezembro", para que possa haver "uma acelerada profunda com as reformas para começar a crescer".“Estamos passando por momentos muito duros na Argentina”, disse, além de destacar que “a inflação afeta todos os níveis de consumo, não apenas os alimentos”, referindo-se ao relatório da CAME que, no seu detalhamento setorial, mostrou quedas nas vendas de até 45,8% em farmácias.Nesse sentido, reafirmou o rumo escolhido pelo Governo e afirmou: “não temos mais do que a convicção de avançar”.