“O Governo foi eleito para representar os argentinos que querem um país melhor, que são a maioria”, disse o porta-voz presidencial

O porta-voz da Presidência Nacional, Manuel Adorni

Na habitual coletiva realizada na Casa Rosada, o governante nacional elogiou também os deputados das diversas forças políticas que “com coragem se colocaram do lado correto da história” e que entendem que o povo “elegeu nas urnas a mudança” de paradigma.“A Câmara dos Deputados continua debatendo a Lei “Bases”, esperando todos que seja o início de uma mudança de época e que a Argentina continue a aprofundar o caminho que viemos percorrer, onde a liberdade, a propriedade privada, o respeito pela lei e o mérito voltam a ser valorizados", disse Adorni.Sobre os incidentes ocorridos nas proximidades do Congresso, o porta-voz informou que, além de sete agentes de segurança feridos, há oito detidos por resistência à autoridade.Perguntado pelos jornalistas sobre os mais de 20 trabalhadores da imprensa que sofreram ferimentos de bala de borracha ou foram espancados por agentes da polícia, Adorni limitou-se a responder que o Governo “sim” quer que exista liberdade de imprensa para cobrir manifestações.Referiu-se também à situação social e aos incidentes ocorridos ontem em frente aos escritórios do Ministério de Desenvolvimento Humano, destacando a vontade do Governo de “acabar com a intermediação”.