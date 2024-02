Consumo de energia elétrica bate novo recorde histórico a nível nacional para um dia útil na Argentina

Consumo de energia elétrica bate novo recorde histórico

Neste contexto de elevada procura, a Secretaria de Energia decidiu aumentar as médias diárias de importação de eletricidade dos países vizinhos e colocar em funcionamento com as reservas técnicas mínimas para mitigar a saturação do sistema, depois de hoje ter superado o recorde de procura nacional.Quase todo o país vivencia mais um dia de calor extremo com máximas previstas que, em alguns casos, chegam a 41 graus, razão pela qual o Serviço Meteorológico Nacional (SMN) manteve o alerta vermelho para todo o território da província de Mendoza e setores das províncias de Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis, San Juan e sul da província de Buenos Aires.A procura energética foi satisfeita em 55% por fontes de geração térmica, 4% de origem nuclear, 10% por renováveis, 23% por geração hidrelétrica superior a 50 MW e 8% por importações.Em primeira instância, foi fixada uma importação média diária de energia elétrica do Brasil em 1.529 MW, do Uruguai em 177 MW, da Bolívia em 100 MW e do Chile em 80 MW, para completar o fornecimento de geração. Por outro lado, ordenou que o sistema funcionasse com as “reservas técnicas mínimas para evitar colapsos intempestivos”.