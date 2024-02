Arrecadação de impostos de janeiro atingiu quase 7,7 trilhões de pesos na Argentina

Ministério da Economia

O Palácio do Tesouro detalhou que foram arrecadados 2,85 bilhões de dólares através do Imposto sobre o Valor Acrescentado Líquido, o que significou uma variação interanual (IA) de 290,9%. O IVA Fiscal aumentou 200,6%, enquanto o IVA Aduaneiro aumentou 488,0%.A pasta econômica referiu que “a prorrogação do vencimento do imposto para o período fiscal vencido em dezembro, estabelecido para os trabalhadores independentes e para os sujeitos aderentes ao Acordo de Preços para o mercado local, teve um impacto negativo”. Além disso, a arrecadação deste mês foi atenuada por ter dois dias úteis a menos em relação ao ano anterior.O aumento da taxa de câmbio e a suspensão dos certificados de não retenção na fonte para determinados importadores tiveram um impacto positivo no IVA Aduaneiro. Por seu turno, o Imposto de Renda apresentou um aumento de 116,6% (IA), tendo sido arrecadados 1,021 bilhão de dólares.Segundo a pasta da Economia, “o aumento da arrecadação se deve principalmente ao aumento da remuneração média bruta e dos empregos, enquanto a variação positiva atenuou a prorrogação do prazo de acumulação de dezembro de 2023, referente ao pagamento das Contribuições destinadas aos sujeitos aderentes ao acordo de preços para o mercado local".