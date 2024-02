Presidente Milei conversou com o CEO da Black Rock, o qual confirmou que virá à Argentina em maio

O presidente Javier Milei

Milei e Fink falaram sobre “o panorama atual e o futuro da Argentina”, e durante a conversa Fink “manifestou seu interesse em avaliar oportunidades de investimento em infraestrutura no país, o que prevê um impulso ao desenvolvimento econômico do país”, disse a Presidência da República Argentina (OPRA) em comunicado.“Desta forma, Fink confirmou a sua visita à Argentina em maio, onde será recebido pelo presidente Milei e sua equipe para concretizar possíveis projetos de investimento”, acrescenta o comunicado. O novo embaixador argentino nos Estados Unidos, Gerardo Werthein, também participou do encontro.O Black Rock, fundado em 1988, é o maior fundo de investimento global do mundo, com ativos próximos a US$ 10 trilhões, e seu portfólio representa aproximadamente 7,7% do PIB mundial. Opera globalmente com 70 escritórios em 30 países e clientes em 100 países.A empresa está classificada em 184º lugar na lista Fortune 500 das maiores corporações dos Estados Unidos em receita.