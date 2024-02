FMI aprova revisão do acordo com a Argentina e reconhece os esforços para ter uma “economia mais simples”

A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva

Em comunicado, Georgieva admitiu que “as barreiras ao crescimento, ao emprego formal e ao comércio estão sendo abordadas, enquanto se prevê um enquadramento regulamentar mais previsível para promover o investimento e desbloquear o potencial energético e mineiro da Argentina”.O Conselho Executivo do FMI concluiu a sétima revisão do acordo ampliado sob o Serviço Ampliado do Fundo (EFS) para a Argentina, permitindo o desembolso imediato de uns 4,7 bilhões de dólares.O FMI observou que a decisão procura “apoiar os esforços políticos iniciais das autoridades e os fortes compromissos para restaurar a estabilidade macroeconômica e ajudar a Argentina a cumprir com as necessidades da sua balança de pagamentos, o que eleva os desembolsos totais do acordo para aproximadamente 40,6 bilhões de dólares”.As autoridades do FMI salientaram que “o Conselho também aprovou uma prorrogação do acordo até 31 de dezembro de 2024, juntamente com algumas reprogramações dos desembolsos planejados dentro do montante existente do programa”.