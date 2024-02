Os aumentos do imposto sobre os combustíveis de 2021 e 2022 começam a ser aplicados e os de 2023 são adiados

Aumentos do imposto sobre os combustíveis

Conforme informado pelas autoridades nacionais, as sucessivas prorrogações da suspensão dos aumentos representavam uma acumulação de encargos estimada entre 340% e 370%, segundo estimativas das câmaras dos postos de gasolina.O aumento do preço final de todos os reajustes suspensos foi estimado por fontes do mercado entre 10% e 12%, mas quando for decidido um repasse gradual, esses percentuais serão distribuídos entre fevereiro e maio.Assim que a AFIP comunicar os novos valores às petrolíferas, os aumentos correspondentes ao terceiro e quarto trimestres de 2021 e aos quatro trimestres de 2022 começarão a ser aplicados aos preços da gasolina e do óleo diesel.