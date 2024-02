Empresas de consultoria prevêem que a inflação na Argentina diminuirá para 20% no mês de janeiro, afirma porta-voz presidencial

O porta-voz da Presidência Nacional, Manuel Adorni

Desta forma, Adorni fez eco aos relatórios divulgados pela Fundação Libertad y Progreso, com um aumento nos preços no varejo de 19,4%, e pela consultoria C&T, com um aumento de 19,6% na região da Grande Buenos Aires.Caso percentagens semelhantes forem refletidas no relatório oficial a divulgar pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) no dia 14 de fevereiro, isso implicará uma desaceleração de aproximadamente seis pontos percentuais em comparação com os 25,5% de dezembro.Adorni prestou declarações em entrevista coletiva realizada na Casa Rosada, onde também anunciou o encontro que o presidente Javier Milei manterá ainda hoje com o diretor executivo do fundo Blackrock, Larry Fink.O encontro abordará as “intenções de pensar uma Argentina lógica, viável e sustentável nos próximos 50 anos”, que irá “além de um investimento específico ou de um tema específico”.Da mesma forma, mencionou a aprovação pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) da sétima revisão do acordo em vigor e o desembolso de US$ 4,7 bilhões, “conforme estava previsto”.