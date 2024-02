“A política tem a oportunidade de começar a reverter os danos que tem causado”, afirma o Governo argentino

O presidente Javier Milei

Através das redes sociais da Presidência da República, foi destacado que “o Governo Nacional ouviu todas as recomendações e objeções” e que agora “cabe aos deputados promover as reformas propostas na Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos, cada uma delas fundamental para libertar as forças produtivas da nossa Nação e recuperar o nosso futuro".“Hoje a política tem a oportunidade de começar a reverter os danos que causou ao povo argentino”, acrescenta a mensagem.A Câmara dos Deputados iniciou o tratamento do projeto de lei popularmente conhecido como “Ônibus” que propõe a reforma do Estado, a privatização de várias dezenas de empresas públicas e a delegação de poderes ao Poder Executivo, entre centenas de artigos.